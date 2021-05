Milan, nuovo pareggio per la Primavera di mister Giunti

Pareggiano i ragazzi rossoneri, ecco il report della gara del Milan Primavera allenata da mister Federico Giunti

Redazione Il Milanista

MILANO - Non riesce a vincere il Milan Primavera, contro l'Empoli. Ecco il report della gara dei giovani rossoneri tratto da sito ufficiale del club meneghino.

Un pareggio fedele alla gara, che sta stretto al Milan visto il primo tempo ma anche all'Empoli dopo la ripresa. La nostra Primavera ha ottenuto il secondo 1-1 consecutivo in trasferta dopo quello di Sassuolo, un punto che muove ancora la classifica senza però permettere un grande salto in avanti. Rammarico e sollievo per la squadra: rammarico per l'ottimo primo tempo con il vantaggio grazie all'ottava rete stagionale di capitan Olzer e diverse altre occasioni; sollievo per l'opaca ripresa con il pari di Belardinelli - favorito da una incertezza di Jungdal - e qualche palla-gol di troppo concessa.

I rossoneri, non al completo per via di alcune assenze importanti, hanno comunque giocato una prestazione positiva in casa di un avversario in forma, allungando la striscia di risultati utili e accorciando le distanze dal Sassuolo (-2), ovvero l'attuale ultima posizione per raggiungere i playoff. Nella prossima 22° giornata di campionato, sabato 8 maggio alle 11.00, il Diavolo ospiterà la Lazio al Vismara.

La cronaca

Prima volta da titolare in campionato per Filì e Robotti, si rivede Capone. Pronti, via e il Milan produce ripetute azioni offensive: Robotti manda alto da pochi passi, Hvalic devia il tentativo dalla distanza di Kerkez e Capone viene fermato in area in meno di un quarto d'ora. Proprio al 15' gol di Olzer: grande giocata di Roback che arriva al tiro, respinge corto il portiere e Jack ribadisce in rete. La partita è veloce, rossoneri in predominio e sempre pericolosi: Roback al 20' spizza impreciso e al 29' strozza troppo la conclusione. Robotti con un destro dal limite al 31', Olzer con un mancino su punizione defilata al 38' e Filì con una incornata sugli sviluppi di un angolo al 41' scaldano ancora le mani a Hvalic. A ridosso del riposo si vede l'Empoli, sale in cattedra Jungdal (dà una mano anche la traversa): miracoloso su Belardinelli e poi attento su Baldanzi.

In avvio di ripresa sembra non cambiare il copione del match, ma all'improvviso al 52' gli azzurri trovano il pareggio: da corner, Jungdal esce male e non trattiene, per Belardinelli è facile appoggiare a porta vuota. Ora l'inerzia favorisce i padroni di casa, più volte vicini al sorpasso: Belardinelli al 66' non inquadra lo specchio di testa sottomisura e qualche istante dopo da ottima posizione impegna Jungdal. Al 71' Asllani si inserisce in corsa rendendosi molto pericoloso, Andreas di nuovo provvidenziale. Diavolo che cambia pelle, cinque i cambi, ma non marcia. Anche se l'ultima occasione capita all'84' a N'Gbesso, alla sua botta dice di no il portiere avversario. Triplice fischio allo scadere di quattro minuti di recuperi.