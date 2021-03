Milan, nuovo Marketing & CRM Director: il comunicato ufficiale

MILANO – Attraverso una nota ufficiale, diramata sul proprio sito internet, il Milan ha annunciato la nomina di un nuovo Marketing & CRM Director. Si tratta di Peter Morgan, il quale porta nella società rossonera un’esperienza quasi ventennale fra Microsoft, Amazon e Universal Music Group.

IL COMUNICATO DEL CLUB – “AC Milan annuncia la nomina di Peter Morgan a nuovo Marketing & CRM Director all’interno del dipartimento commerciale, a diretto riporto del Chief Revenue Office Casper Stylsvig.

Peter, in carica da oggi 15 marzo 2021, è un appassionato di calcio e porta al Milan un’esperienza quasi ventennale nella realizzazione di campagne marketing misurabili per alcuni tra principali brand globali tra cui Microsoft, Amazon e Universal Music Group.

Nato nel Regno Unito, Peter ha conseguito una laurea in Economia presso la Loughborough University prima di essere uno dei co-fondatatori dell’etichetta discografica Lost My Dog, acquisendo così un’esperienza sul campo nel coinvolgimento di un pubblico globale di appassionati di musica, attraverso i canali digitali emergenti. In precedenza, è stato Vice President Demand presso l’agenzia di global marketing Metia.

Peter è entrato in Metia nel 2006 e ha acquisito una comprovata esperienza nel coinvolgimento del pubblico attraverso il marketing omnichannel. Oltre ad essere un fautore dell’uso della marketing technology e dell’analisi dei dati per ottimizzare l’attivazione dei fan e la generazione di ricavi”.

IL COMMENTO DI CASPER STYLSVIG -“Sono lieto di dare il benvenuto a Peter in questo nuovo ruolo, che riflette l’ambizione del nostro Club e l’importanza strategica che attribuiamo a quest’area per il futuro. Con la sua vasta esperienza nel campo del marketing, Peter contribuirà allo sviluppo ed alla valorizzazione di nuove esperienze personalizzate per i tifosi e per i nostri partner”.