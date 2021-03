Milan-Napoli, Top e Flop: impeccabile Tomori, impensabile Kessie

MILANO – Non vince il Milan di Stefano Pioli, passa il Napoli a San Siro. La squadra di Gennaro Gattuso vince grazie alla rete di Matteo Politano al 49′. Poi nessun altro goal, ma prima del fischio del direttore di gara accade più o meno di tutto. Dal possibile rigore per i rossoneri, ma l’arbitro non assegna il penalty dopo aver rivisto il contatto tra Theo Hernandez e Bakayoko, in area azzurra. Fino all’espulsione di Ante Rebic, per aver detto qualcosa all’indirizzo del signor Pasqua.

Milan-Napoli, flop Franck Kessie: errore incredibile dell’ivoriano

Franck Kessie è il peggiore in campo tra le fila dei rossoneri, contro il Napoli. Il suo errore all’inizio del secondo tempo condiziona ovviamente tutta la partita. Sbaglia in fase d’impostazione il Presidente, che regala la alla al Napoli e Zielinski lancia Politano, che ha un prateria davanti, prima di concludere a rete. In generale il centrocampista è sembrato davvero stanco, dopo le ottime partite disputate contro il Manchester United giovedì scorso e contro l’Hellas Verona, nella scorsa giornata di campionato. Anche Pioli si accorge del momento dell’ex Atalanta, tanto che lo cambia al 67′, al suo posto Meite.

Top Fikayo Tomori: comanda la difesa

Il Migliore in campo del Milan, contro il Napoli, è senza ombra di dubbio Fikayo Tomori. Il centrale, dopo i forfait di Romagnoli e quello di Simon Kjaer, aveva il compito di guidare la difesa dei rossoneri. E non sbaglia l’ex Chelsea. Nel primo tempo chiude in area su Mertens e nel secondo tempo non commette errori o sbavature. Un’altra prova importante dell’inglese, che conferma quanto di buono fatto finora. Con altre prove come questa sarà difficile non parlare del suo riscatto a fine stagione. E’ sicuramente una delle note più liete del club meneghino nella seconda parte di stagione. Maldini e Massara non hanno sbagliato nemmeno questo colpo.