Milan-Napoli, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Milan e Napoli si sono affrontate sul terreno di gioco di San Siro. Escono sconfitti i rossoneri nel confronto con la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Fondamentale la rete di Politano nel secondo tempo.

Ecco le pagelle della partita di Tiziano Crudeli

DONNARUMMA – 6: Non può nulla sul goal di Politano, fa quel che può. Due buoni interventi nel primo tempo. Comunque sufficiente.

DALOT – 5,5: Gioca nel suo ruolo, ma meglio giovedì scorso a sinistra.

TOMORI – 6: Chiamato a guidare la difesa dopo le assenze di Kjaer e Romagnoli. Gioca bene anche lui sul goal preso ha poche colpe.

GABBIA – 5: Torna titolare dopo tanto tempo, qualche sbavatura e un po’ di convinzione da ritrovare.

THEO HERNANDEZ – 5: Sulla rete di Politano era già partito per andare in trazione offensiva, prova a riprenderlo ma non ci riesce. Meno incisivo del solito. L’arbitro Pasqua inoltre lo grazia nel secondo tempo per un brutto fallo su Osimhen.

KESSIE – 5: Incredibile pensare che la rete incassata sia colpa del Presidente, ma è così. Perde un pallone che manda fuori fare tutta la difesa. Theo Hernandez era già pronto a farsi vedere davanti, Politano aveva davanti un autostrada grazie all’errore in fase d’impostazione dell’ivoriano.

TONALI – 6: Anche lui al rientro dal primo minuto ha provato ad dar fastidio prima a Zielinski e poi a Fabian Ruiz. Oggi a centrocampo meglio lui che Kessie.

CASTILLEJO – 5: Un’altra prova opaca, tanta corsa e tanta confusione. Serve altro. Serve più qualità e se ne accorge anche Pioli che lo cambia nel secondo tempo.

CALHANOGLU – 5: Insieme a Kessie il peggiore in campo, l’unica scusa è che era al ritorno dall’infortunio. Irriconoscibile.

KRUNIC – 5: Come tutti trequartisti scelti da Pioli, dal primo minuto, non incide.

LEAO – 5: Spreca una grandissima occasione nel secondo tempo, poteva essere la rete del pareggio, ma non segna. Si ferma nel secondo tempo per un problema fisico, Milan davvero sfortunato con gli infortuni in questa stagione.

REBIC – 5: Serviva una scossa e Pioli cambia tutti e tre i trequartisti tutti insieme. Ante è il più pericoloso tra quelli che entrano dalla panchina. Impegna seriamente Ospina. Peccato poi rovini tutto nel modo peggiore. Rosso diretto a causa di qualcosa detto al direttore di gara e non ci sarà contro la Fiorentina. Piove sul bagnato in questo caso per Pioli

BRAHIM DIAZ – 6: Molto meglio rispetto a quanto visto a Manchester, delle ultime apparizioni è la più convincete.

SAELEMAEKERS – 6: Come i suoi compagni, entra meglio di chi è partito dal primo minuto.

MEITE – 6: Era facile, oggi, fare meglio di uno stanchissimo Franck Kessie. L’ex Torino prende il posto proprio del Presidente, oggi, irriconoscibile.

HAUGE – S.V.