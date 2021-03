Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco: ecco cosa può succedere

MILANO – Non è certo una novità che uno tra i primi obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima estate sia l’acquisto di un attaccante di livello. Magari un profilo giovane da poter affiancare a Zlatan Ibrahimovic, ma che sia però anche già pronto per guidare l’attacco rossonero. Insomma, un mix tra gioventù ed esperienza, un profilo che possa garantire gol e continuità sotto porta. Ma i colpi in attacco in realtà potrebbero essere anche più di uno. Questo dipenderà molto dal futuro di alcuni attaccanti rossoneri, che a fine stagione potrebbero lasciare il Milan. A quel punto, Maldini potrebbe puntare su un grosso nome di livello internazionale e magari su un giovane di grandissime prospettive.

Rivoluzione in attacco

In estate dunque il reparto offensivo del Diavolo potrebbe decisamente cambiare volto. Ibra rimarrà almeno per un altro anno, ma il prossimo ottobre lo svedese compirà 40 anni e non può più essere considerato l’unica vera prima punta del Milan. Soprattutto se i rossoneri dovranno affrontare la Champions League. Mario Mandzukic invece pare già destinato all’addio, mentre Rebic e Leao (che tra l’altro non sono veri e propri centravanti di ruolo) non garantiscono continuità e tanti gol. Oltretutto bisognerà fare attenzione soprattutto all’attaccante portoghese, visto che una sua cessione non è esclusa a priori.

Le pretendenti non mancano, anzi le voci di calciomercato su Rafael Leao si sono intensificate negli ultimi tempi. Un addio del portoghese garantirebbe al Milan considerevoli entrate economiche, denaro fresco da poter reinvestire subito sul mercato. Ma chi potrebbero essere invece gli attaccanti che potrebbero sbarcare a Milano in estate? Paolo Maldini da questo punto di vista sembrerebbe avere le idee già ben chiare e starebbe già lavorando su vari nomi molto importanti: ecco la lsista degli attaccanti che potrebbero arrivare! <<<