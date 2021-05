Milan, mercato: due nomi non sono mai usciti dai pensieri della dirigenza

Maldini e Massara stanno già imbastendo le prossime trame di mercato per il Milan. Due vecchi obiettivi potrebbero tornare alla ribalta

Redazione Il Milanista

MILANO - La prossima stagione 'è già in costruzione'. Frase che detta così potrebbe avere davvero poco senso, sopratutto perché alle porte c'è il big-match con la Juventus, gara spartiacque per le ambizioni Champions dei rossoneri. Eppure Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Il prossimo mercato estivo va organizzato presto. Allacciando i primi contatti, escludendo i profili che non convinco e puntando quelli che invece potrebbe portare al salto qualitativo della rosa di Stefano Pioli. Il tecnico del club meneghino infatti resterà sulla 'sua' panchina, in ogni caso.

Vlasic torna alla ribalta? Due le condizioni per vestire la maglia rossonera

E proprio sulla prossima sessione estiva di mercato la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Secondo la rosea infatti Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca, non è mai uscito dai pensieri della dirigenza meneghina. Potrebbe tornare alla ribalta tra qualche mese, anche se in passato ci aveva pensato il Napoli. Colpo che ovviamente è legato a due varianti. La prima è la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che potrebbe finanziare i prossimi colpi in entrata. Poi c'è la questione legata al rinnovo, o meno, di Hakan Calhanoglu con il Milan.

Aurier è ancora l'obiettivo numero uno a destra, dopo un anno

Il portale cm.com, invece, torna a scrivere di Serge Aurier e i rossoneri. Il terzino è stato a lungo inseguito la scorsa estate. Il calciatore però alla fine è rimasto a Londra, al Tottenham, viste le difficoltà incontrate per piazzare Andrea Conti e le alte richieste degli inglesi. Maldini e Massara alla fine decisero di ripiegare su Diogo Dalot, arrivato in prestito secco dal Manchester United. Il suo riscatto non è certo e con la partenza del portoghese Aurier potrebbe tornare ad essere l'obiettivo numero uno per la fascia destra.