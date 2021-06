Milan, come sta Ibrahimovic? Preoccupa lo svedese

Preoccupano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese rischia addirittura di doversi operare al ginocchio

Redazione Il Milanista

Preoccupano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, lo ha rivelato il commissario tecnico della nazionale gialloblù, Janne Andersson. Parlando dell'attaccante del Milan ha ammesso:

"Ho parlato con Zlatan e come immaginavamo non è poi così avanti con il suo recupero. Questa è una situazione che avevamo immaginato fin dall'inizio. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ci abbiamo comunque provato, era più per una questione di sicurezza che per una reale possibilità di averlo con noi. Non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione".

Come sta Ibrahimovic?

Parole riportate anche dalla Gazzetta dello Sport, che ha aggiunto come in casa rossonera ci sia preoccupazione per le condizione di Zlatan. Ibra infatti non sta rispettando la tabella di marcia di recupero. La scelta della terapia conservativa non da le risposte che invece il club meneghino si aspettava, il livello di guardia è alto, ma non è ancora allarme rosso. Ulteriori valutazioni saranno fine in ogni caso alla fine delle 6 settimane di terapia decisa a fine maggio. Quindi tutto rimandato a fine giugno.

Le due opzioni del Milan

L'ipotesi peggiore per il Milan e il calciatore è quello dell'interventi chirurgico. prospettiva che allungherebbe ovviamente i tempi di recupero dello svedese e inoltre Maldini e Massara dovrebbero cambiare anche i loro piani di mercato per l'attacco. Potrebbe però anche essere percorsa un'altra strada, quella di continuare con la terapia conservativa, un supplemento ulteriore per scongiurare appunto la scelta far andare Zlatan sotto i ferri. Si attendono novità quindi, ma novità che non arriveranno prima di fine mese oppure inizio luglio. Situazione che crea in ogni caso apprensione e che potrebbe portare i rossoneri a dover rivalutare il prossimo mercato, con un lunga assenza dello svedese. Ma non solo, Stefano Pioli rischia di perdere il suo alfiere.