Milan, Mandzukic poche partite prendersi i rossoneri

E' tornato tra i convocati di Stefano Pioli e del Milan, ora si però servono risposte importanti da parte di Mario Mandzukic

[fncvideo id=563163 autoplay=true]

MILANO – Mancano ormai poche ore al ritorno in campo previsto per oggi alle 18:00 contro il Parma. Intanto giungono buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli dall’infermeria, troppe volte piena in questa stagione. Mario Mandzukic, Brahim Diaz e Rafael Leao si sono allenati con il resto della squadra a Milanello in questa settimana e tutti e tre sono stati convocati per la trasferta del Tardini. A Parma mancheranno comunque ancora Romagnoli e Calabria. In difesa dovrebbe quindi essere confermata la coppia di centrali Kjaer-Tomori. Sulla fascia destra invece, torna il ballottaggio fra Kalulu e Dalot, dopo l’esperienza Saelemaekers contro la Sampdoria.

Mandzukic, finale di stagione cruciale

Ma colui che tutti i tifosi rossoneri sono ansiosi di vedere stabilmente sul campo è senza ombra di dubbio Mario Mandzukic. Dopo un lungo stop, l’ultima apparizione risale allo scorso 18 febbraio, in Europa League, sul campo della Stella Rossa, l’attaccante croato è tornato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra. Al momento però il numero 9 rossonero non è riuscito ad incidere. Complici due infortuni che lo hanno colpito a distanza di pochi giorni. Il rischio, considerando che da tempo Mario era fermo, inevitabilmente c’era. Adesso però il peggio è alle spalle e Stefano Pioli contro i gialloblù potrebbe concedergli anche uno spezzone di gara. L’attaccante deve ritrovare velocemente la miglior condizione, anche perché il suo futuro in rossonero passa inevitabilmente da questo finale di stagione.

L’accordo con il Milan e il suo futuro

Nel contratto di Mandzukic non c’è un’opzione che prevede il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League: nelle clausole fissate a gennaio esistono piuttosto dei parametri di rendimento. Per questo saranno decisive queste ultime 9 giornate di campionato per decidere il futuro dell’ex Juventus. Mandzukic dovrà dimostrare di essere ancora un grande calciatore, ma soprattutto di poter godere di una certa integrità fisica, pur trattandosi di un 35enne.