Serie A, le probabili formazioni di Parma-Milan

Le probabili formazioni della sfida fra Parma e. Milan, partita valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A.

MILANO - Le probabili formazioni di Parma-Milan, sfida valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 18:00 allo stadio "Tardini" di Parma. Fabio Maresca arbitrerà il Milan nel match di sabato contro il Parma. Sarà il 10° incrocio tra l’arbitro campano ed i rossoneri. Ecco tutti i precedenti. Lo score recita 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Gli assistenti saranno Paganessi – Fiorito, IV uomo: Ayroldi, VAR: Mazzoleni AVAR: Preti. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

LA SITUAZIONE IN CASA PARMA - Il tecnico D'Aversa deve fare a meno di ben 10 uomini per la sfida contro la seconda della classe. Pesa l'assenza di Zirkzee fino al termine della stagione. I gialloblù dovrebbero scendere in campo con Sepe in porta, Conti e Pezzella sugli esterni e il tandem Bani-Gagliolo al centro della difesa. Hernani giostrerà in mezzo al campo, ma permane il ballottaggioo con Brugman, insieme a Kucka e Kurtic. Per l'attacco Pellé è favorito su Cornelius, con Man e Gervinho nel ruolo di esterni offensivi.

LA SITUAZIONE IN CASA MILAN - Non può lamentarsi più di tanto invece Stefano Pioli dopo l'ultima settimana. Il tecnico rossonero infatti, ritrova pezzi importanti Brahim Diaz, Leao, Mandukic e Rebic, con quest'ultimo e il portoghese a contendersi una maglia dal 1' per agire sulla trequarti con Calhanoglu e Saelemaekers alle spalle dell'unica punta Ibrahimovic. Per la seconda partita consecutiva come noon si vedeva da inizio stagione, il centrocampo sarà affidato a Kessié e Bennacer. A protezione di Donnarumma difesa con Kalulu o Dalot a destra, Theo Hernandez a sinistra. Kjaer-Tomori sarà la coppia centrale, con Romagoli che, recuperato, si accomoderà in panchina.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.