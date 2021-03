Milan, Maldini e Massara guardano anche alla serie A per il mercato

MILANO – La fascia destra nei pensieri di Paolo Maldini e Frederic Massara. Un fatto che avevamo già riportato, il Milan infatti ha intenzione di rinforzarsi in vista della prossima stagione, alzare il tasso tecnico della rosa, soprattutto se il club rossonero riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Le prestazioni di Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo non hanno convinto, soprattutto per quello che riguarda lo spagnolo ex Villarreal, che in estate potrebbe addirittura lasciare Milanello, magari per far ritorno nella Liga.

Il punto su Thauvin e Vazquez

Il Diavolo in quel ruolo, insegue diversi obiettivi e i nomi sono già usciti, Florian Thauvin e Lucas Vazquez su tutti. Il francese dovrebbe liberarsi a parametro zero dall’Olympique Marsiglia in estate, e quindi per il momento il discorso è stato rimandato. Ma bisogna fare attenzione anche al Siviglia e al Valencia, che hanno messo gli occhi sul calciatore. Mentre per quello che riguarda lo spagnolo, anche lui si svincolerà a fine stagione e continuerà la sua carriera lontano dal Real Madrid, la sua attuale squadra. Le voci che arrivano dalla penisola iberica non inducono però all’ottimismo. As, infatti, ha riportato che la squadra in pole position su Lucas Vazquez è il Bayern Monaco. difficile reggere il confronto per il Milan.

L’ultimo nome arriva dalla Serie A

L’ultimo nome accostato alla squadra di Stefano Pioli, però, è Riccardo Orsolini del Bologna secondo quanto riporta La Repubblica. Esterno destro nel 4-2-3-1 dell’ex mister rossonero Sinisa Mihajlovic, stesso modulo adottato proprio dal Milan e che tante soddisfazioni ha portato al club meneghino nell’ultimo periodo. Il Diavolo però per arrivare al calciatore dovrà mettere mano al portafoglio, non sarà semplice convincere la proprietà e la dirigenza dei rossoblù. Sempre secondo la stessa fonte Maldini e Massara sperano di mettere le mani su Riccardo Orsolini con una cifra che si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro.