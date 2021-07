Milan: Luis Alberto? Leao non basta per arrivare allo spagnolo

Il Milan e Luis Alberto. Il calciatore spagnolo piace ai rossoneri, ma la prima proposta è stata rifiutata

IL futuro di Luis Alberto alla Lazio resta un'incognita. E' arrivato ad Auronzo di Cadore in serata, in ritiro con il club biancoceleste, con una settimana di ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra. Il Messaggero ha fatto il punto della situazione sullo spagnolo e la società di Claudio Lotito. la scelta del ritiro non sancisce in alcun modo la pace, ma un tregua momentanea. E' stato voluto evitare un ulteriore autogoal, anche perché i casi del passato qualcosa hanno insegnato alla Lazio. Luis Alberto si allenerà con il resto del gruppo, ma dovrà spiegare alla squadra e a Maurizio Sarri il motivo del suo comportamento e perché ha scelto di mancare di rispetto a tutto lo spogliatoio.