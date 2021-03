Milan, l’incredibile reazione di Pioli. Cosa è successo dopo lo United?

MILANO – Il Milan è fuori dall’Europa League, fatale lo 0-1 di San Siro, firmato da Paul Pogba, che sorride al Manchester United di Solskjaer. Proprio il tecnico degli inglesi è stato protagonista di un fatto al termine della gara. L’altro attore è Stefano Pioli, i due tecnici durante la gara si sono beccati più volte. Ma lo scambio non si è fermato soltanto ai 90′ della partita, anzi si è trascinato anche oltre il triplice fischio di Felix Brych. Fatto però immortalato dalle telecamere e che ha fatto vedere un clamoroso sfogo del tecnico milanista.

Pioli-Solskjaer, cosa è successo?

Scambio di battute assolutamente non di parte, anzi Stefano Pioli si è voluto sfogare. Ole Gunnar Solskjaer, secondo quanto riporta il portale eurosport.it, avrebbe detto al tecnico del Diavolo “Good team“, ovvero “Siete una buona squadra“. Frase che non è piaciuta all’allenatore rossonero. Anzi Pioli l’ha resa davvero in malo modo. Rispondendo per le rime, non trattenendo il nervosismo dettato molto probabilmente dalla sconfitta e dalla conseguente fine dell’avventura europea: “Good team un c…o, somaro. Good team tua sorella, cogl….”. Va però puntualizzato che queste parole forse non erano rivolte al collega, oppure invece erano all’indirizzo di un membro dello staff dello United.

Il nervosismo per l’eliminazione e la voglia di ripartire

Il video ovviamente è diventato in pochissimo tempo virale e inoltre andrà fatta chiarezza sulle parole di Pioli se effettivamente fossero quelle. probabilmente sarà lo stesso tecnico a fare luce sull’accaduto, anche perché questo non è assolutamente il suo stile. Pioli, infatti, si è sempre distinto per eleganza e sportività, anche nelle sue interviste nel post partita. In ogni caso l’eliminazione con il Manchester United brucia, perché immeritata, come detto dallo stesso allenatore alle telecamere di Sky nel post partita. Adesso però è tempo di resettare e ripartire in campionato, subito dalla prossima sfida con la Fiorentina.