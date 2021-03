Milan, il sacrificio di un big per arrivare ad un grande attaccante

MILANO – Salvo suicidi nelle prossime giornate il Milan l’anno prossimo tornerà a calcare i palcoscenici più importanti d’Europa, grazie alla partecipazione alla Champions League. Tornare a giocare la “Coppa dalle grandi orecchie” a inizio stagione era l’obiettivo minimo. Quando la matematica darà la certezza del ritorno in Europa la dirigenza inizierà ad allestire una formazione per sfigurare contro le big d’Europa. Tra gli obiettivi di Maldini e Massara c’è quello di portare all’ombra del Duomo un attaccante. Ibrahimovic infatti ancora non ha sciolto le riserve sul futuro. Mandzukic, invece, ancora non si è inserito al meglio a Milanello. I nomi sul taccuino degli uomini mercato rossoneri sono tanti, ma il fondo Elliott proverà a ingaggiare l’esubero di qualche club.

L’esubero di Guardiola

Ad esempio, in Premier League, il Manchester City avrebbe rotto gli indulgi per portare alla corte di Pep Guardiola Erling Haaland. L’attaccante norvegese è una delle rivelazioni delle ultime due stagioni sia con la maglia del R.B. Salisburgo che con quella del Borussia Dortmund. E in molti scommettono che nelle prossime stagioni il classe 2000 diventerà uno dei bomber più affermati a livello mondiale. E gli Sky Blues avrebbero individuato proprio in Haaland l’erede di Aguero, prossimo a salutare i citizien. Una scelta che però potrebbe portare dello scontento a Gabriel Jesus. Il brasiliano difficilmente accetterà di rimanere la seconda scelta di Guardiola e dunque potrebbe chiedere la cessione. E il Milan potrebbe offrire al classe ’97 nuovi stimoli.

Chi potrebbe sacrificare il Milan in estate?

Certamente non sarebbe una trattativa facile visto che l’ingaggio di Jesus si aggira intorno ai 5,3 milioni di euro e il suo cartellino, secondo quanto riportato da Transfermarkt, è di 60 milioni di euro. Il Milan per facilitare l’operazione potrebbe offrire il cartellino di Leao o di Bennacer, quest’ultimo vero pupillo del tecnico catalano.