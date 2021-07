Milan, il punto di mercato su Domenico Berardi del Sassuolo

Il capitano del Sassuolo piace al Milan, innesto individuato per rinforzare la fascia destra. Ecco il punto di mercato

Redazione Il Milanista

Il Milan ha messo gli occhi su Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo sta disputando un buon Europeo con l'Italia di Roberto Mancini, anche se contro l'Austria non ha brillato. Questo però non ha fermato la corte dei rossoneri, che sono alla ricerca di un esterno offensivo per la fascia destra. Samu Castillejo è sul mercato e dopo la sua cessione, piace molto in Spagna, partirà la caccia al nuovo profilo da regalare a Stefano Pioli.Maldini e Massara vogliono far fare un salto di qualità alla rosa del Diavolo che il prossimo anno sarà impegnata anche in Champions League.

Quanto costa Berardi?

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto di mercato sugli azzurri di Roberto Mancini. Tanti i giocatori di cui si parla in ambito mercato, sopratutto quelli in forza proprio al Sassuolo. Locatelli è l'obiettivo numero uno della Juventus, serviranno 40 milioni però per l'ex Milan, come confermato anche dall'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali. Stessa valutazione però per Berardi, ma il prezzo per entrambi potrebbe anche salire, a causa della concorrenza. Il dirigente del Sassuolo ha confermato l'interesse che arriva dalla Premier League per i suoi gioielli, il Diavolo dovrà fare attenzione al Leicester, sempre più convinto dalle prestazioni dell'esterno a Euro2020.

Operazione difficile: il Sassuolo non vuole cedere

Cederà quindi i suoi calciatori migliori il Sassuolo? Sempre secondo quello che riporta il Corriere dello Sport la società neroverde avrebbe intenzione di cedere un solo 'pezzo da 90'. Un unico sacrificio, quello di Locatelli alla Juventus (oppure una tra PSG, Borussia Dortmund, Manchester City e Arsenal) per provare a trattenere il suo capitano, Mimmo Berardi, che in passato aveva già rifiutato la corte di grandi squadra, bianconeri compresi. Stesso discorso vale anche, e sopratutto, per Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante è finito nelle cronache di mercato di Milan e Inter, ma il Sassuolo vuole farlo crescere in neroverde per stessa ammissione di Carnevali.