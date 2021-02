Milan, il prossimo avversario in estate a Milanello?

MILANO – E’ una settimana importante per il Milan. Il club rossonero infatti è alle prese con i rinnovi contrattuali difficili come quello di Hakan Calhanoglu o di Gigio Donnarumma. Per non parlare degli impegni sul campo che indirizzeranno la stagione. La squadra di Pioli è chiamata a riscattare le ultime brutte prestazioni. Domenica i rossoneri voleranno nella Capitale per affrontare la Roma, in un match fondamentale per la stagione.

Il lavoro di Maldini e Massara

Una stagione che sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. L’obiettivo era tornare in Champions ma l’ottimo lavoro svolto da Maldini e Massara ha portato subito la formazione di Pioli a lottare per lo scudetto: tanto che per 23 giornate è stato primo in classifica. Il duo mercato infatti è riuscito a creare un mix di giocatori giovani, come Leao, Tonali e Bennacer, e giocatori di esperienza come Ibrahimovic e Simon Kjaer. Un progetto che continuerà anche nelle prossime stagioni. E proprio per questo si continuano a cercare giocatori per portare avanti questa filosofia.

Il Milan studierà da vicino il prossimo avversario

Tra i protagonisti del Manchester United di questa stagione c’è Marcus Rashford. L’attaccante classe ’97 è uno dei protagonisti della formazione di Solskajaer. Il Milan lo monitora da tempo, ma la richiesta da 80 milioni di euro, spaventa e rallenta la trattativa. Eppure secondo quanto riportato dal tabloid Daily Mail ci sarebbe una possibilità per portare a San Siro l’inglese.

Rashford nei prossimi mesi potrebbe lasciare la Nike, il cui contratto è in scadenza. E’ importante sottolineare che non è detto che l’inglese non firmi con l’azienda americana. Ma attenzione perché il classe ’97 è fortemente corteggiato dalla Puma. L’azienda tedesca, nelle ultime settimane, ha messo a segno il colpo Neymar. E ora vorrebbe affiancare al brasiliano il giocatore del Manchester United e farlo diventare uno dei volti della casa tedesca. E proprio a fronte della partnership con il Milan non è da escludere che la Puma spinga l’inglese in rossonero.