Milan, il presidente del Santos conferma: “C’è un’offerta per Kaio Jorge”

Kaio Jorge è l'obiettivo più caldo del mercato del Milan. E il presidente del Santos conferma l'interesse per il suo attaccante

Redazione Il Milanista

Kaio Jorge e il futuro i Europa. L'attaccante brasiliano è pronto a sbarcare nel Vecchio Continente, nonostante i suoi 19 anni. Sta brillando con la maglia del Santos, a suon di goal e buone prestazioni. Piace al Milan, ma anche alla Juventus, mentre il Napoli si è defilato e avevamo già riportato come il Diavolo in questo momento sia davanti a tutti per la corsa alla giovane dato he è già stato trovato l'accordo con l'attaccante, che ha il contratto in scadenza a Dicembre. Maldini e Massara quindi hanno accelerato per bruciare la concorrenza e soprattutto provare a portare il giocare a Milanello già in questa sessione di mercato.

La conferma del Santos

Il presidente del Santos ha confermato l'interesse dei club europei per il suo gioiello, andando anche oltre. Ha rivelato di aver ricevuto già un'offerta, aggiungendo però di essere pronto a trattare:

"Il mercato in questo momento è ristretto. I club europei non hanno molti soldi, ma ci è arrivata comunque una proposta. Qualcuno aveva già provato un approccio per Kaio Jorge, ma questa volta l'offerta è arrivata direttamente da una squadra, noi abbiamo risposto, abbiamo inoltrato una contro-proposta. Siamo pronti a negoziare".

L'offerta potrebbe essere quella del Milan

Il Santos è pronto a trattare, lo ha confermato il presidente della società brasiliana, ma questa non è una novità. Il rischio infatti è quello di perdere il calciatore a parametro zero tra qualche mese. Da 10 milioni di euro, valutazione fatta al cartellino della punta qualche mese fa i è già scesi a 6. Il Milan dovrebbe aver messo sul piatto 3 milioni, l'offerta di cui si parla quindi potrebbe essere essere quella di Maldini e Massara. Il classe 2002 è in partenza e il club meneghino ha deciso di puntare con forza su di lui per completare il reparto offensivo, l'obiettivo è farlo arrivare nelle prossime settimane, l'alternativa se non si troverà l'accordo con il Santos è quella di rimandare tutto a gennaio.