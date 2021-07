Mercato Milan – Fra i due litiganti il terzo gode, pronto un biennale

Il Milan lavora sul mercato in vista della prossima stagione. I rossoneri tornano dopo più di 8 anni in Champions League. Questo comporta sì nuove entrate economiche, nuovo e ritrovato blasone internazionale, ma anche nuovi e più difficili impegni. Aumentare la qualità della rosa è dunque imperativo. Tra l'altro un paio di perdite importanti ci sono già state: Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il primo è stato già sostituito con l'arrivo di Mike Maignan per 12 milioni + 3 di bonus dal Lille. Il secondo invece, finito sull'altra sponda del Naviglio a parametro zero, trova nel neo numero 10 Brahim Diaz il teorico sostituto. I tifosi però, attendono ancora un vero e proprio rimpiazzo che vada, appunto, ad aumentare la qualità della rosa. Sono rimasti tre i papabili per quel delicato ruolo<<<