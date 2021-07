Milan, il nuovo calendario delle amichevoli precampionato

E' stata aggiornato il calendario delle amichevoli del Milan, in vista della prossima stagione. Ecco tutte gli incontri

Redazione Il Milanista

Archiviata la prima amichevole con la Pro Sesto il Milan di Stefano Pioli continua a lavorare a Milanello per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione, ormai alle porte. La dirigenza rossonero di pari passo con il lavoro del suo allenatore, continua però a modificare anche il calendario delle partite precampionato. Avevamo scritto della sfida alla Juventus di Allegri, partita che però non si farà, ufficialmente saltata e al posto dei bianconeri sono state scelte altre squadre. Il 24 luglio infatti il Diavolo ospiterà il Modena, match che si giocherà su campi del centro sportivo rossonero.

Tutte e prossime partite

Il 31 luglio andrà in scena il test con il Nizza all'Allianz Riviera, in Francia. Il 4 agosto invece il Diavolo volerà in Spagna dove affronterà il Valencia al Mestalla, mentre 4 giorni dopo a Klagenfurt, in Germania, amichevole di lusso tra Milane Real Madrid. Dovrebbe chiudere il calendario la partita del 14 agosto a Trieste contro il Panathinaikos, ma non è ancora arrivata l'ufficialità. Un calendario di tutto rispetto per il club meneghino che si metterà alla prova anche contro avversari di assoluto livello come il Real Madrid di Carlo Ancelotti o il Valencia.

Dove vedere la partite e perché

Partite che dovranno preparare i rossoneri alle gare importanti della stagione, ma non solo potrebbero essere anche le occasioni giuste per vedere per la prima volta i nuovi acquisti all'opera. Contro il Nizza infatti potrebbe esserci l'esordio in rossonero di Giroud e Maignan, che si aggregheranno ai nuovi compagni soltanto il 26 luglio. E pi c'è l'attesa per i prossimi acquisti, che potrebbero anche essere presentati in una della partite in programma. In ogni caso però i match dovrebbero essere visibili sull'app ufficiale del club, su Milan TV e sul canale YouTube del Diavolo.

Ecco il calendario completo delle amichevoli del Milan

24 luglio Modena Milanello

31 luglio Nizza Allianz Riviera

4 agosto Valencia Mestalla

14 agosto Panathinaikos Trieste