Milan, il futuro di Pioli a rischio? Tuttosport smentisce

Dopo la sconfitta con la Lazio si sono diffuse notizie sul futuro di Pioli, Tuttosport però fa il punto della situazione sul tecnico

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Momento attuale del Milan non è dei più felici. I rossoneri hanno perso il secondo posto ai danni dell'Atalanta, dopo la sconfitta con la Lazio. Adesso la squadra di Stefano Pioli occupa il quinto posto in classifica, a parti punti con Napoli e Juventus, tutte e tre a 66 punti. Tutte e tre in lotta per un posto in Champions League. Dopo lo scivolone dell'Olimpico, si sono diffuse voci sul futuro del tecnico del club meneghino, a rischio senza un post nella più importante competizione europea per club. Il quotidiano sportivo Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul futuro dell'allenatore.

L'inversione di rotta

La qualificazione alla Champions League è ancora possibile, nulla è perso, ma servirà un'importante inversione di rotta dopo le due sconfitte con Lazio e Sassuolo. Pioli stesso ha parlato della situazione che sta vivendo la sua squadra attualmente. "C'è bisogno di tutti", queste le sue parole a Sky Sport dopo il 3-0 con i biancocelesti. Il suo futuro secondo Tuttosport non è assolutamente in discussione, la dirigenza e la guida tecnica sono sull stessa lunghezza d'onda, anche se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions. Il lavoro fatto da Pioli viene valutato in modo estremamente positivo, sia per i risultati, sia per l'unione del gruppo e l'armonia dello spogliatoio.

Nessun dubbio della dirigenza

L'addio al momento quindi sempre essere la più classica delle fake news, anche se nel calcio vale sempre il detto 'mai dire mai'. Ad oggi però la dirigenza del Milan non ha assolutamente preso in considerazione un cambio in panchina. Inoltre il suo rapporto con Maldini, Massara e Gazidis non si è assolutamente incrinato, così come con Ibrahimovic e compagni. Il futuro di StefanoPioli dovrebbe essere ancora a Milanello.