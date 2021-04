Da Milanello, il programma del 28 aprile 2021: allenamento mattutino

Le ultime notizie da Milanello: il programma della sessione odierna di allenamento.

MILANO - Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio a causa delle reti biancocelesti di Correa e Immobile, il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno: in campionato il club rossonero ospiterà il Benevento, reduce dalla sconfitta casalinga per 2-4 contro il Benevento, nel match valido per la 34esima giornata di Serie A in programma sabato 1 maggio alle 20:45 allo stadio di San Siro. La gara sarà trasmessa in diretta DAZN.

Il programma di oggi prevede una seduta di allenamento al mattino.

Nella giornata di ieri, come riportato da acmilan.com, invece, a Milanello è successo questo: squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo incontro che vedrà i rossoneri affrontare il Benevento sabato 1° maggio a San Siro alle ore 20.45; presenti presso il centro sportivo per assistere agli allenamenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Squadra in campo, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove ha iniziato l’attivazione muscolare con una serie di torelli a tema seguiti da alcune esercitazioni aerobiche. Finito il riscaldamento la squadra è stata divisa in due gruppi: i titolari dello scorso lunedì hanno proseguito nel lavoro aerobico e tecnico mentre gli altri componenti della rosa hanno disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera. Questi i giocatori della Prima Squadra impiegati: Tătăruşanu, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Dalot, Meïte, Tonali, Castillejo, Díaz, Krunić, Ibrahimović.

Le parole di Pioli

"Non è questione di paura, se vai sotto con squadre come la Lazio, e noi li abbiamo messi nelle condizioni di giocare come preferiscono, poi è difficile recuperare. Non essere riusciti a contenerli o a fare il goal ci ha messo in difficoltà, questo ci ha scosso, con l'episodio del secondo goal è stato tutto più complicato. Sì, nella situazione del primo goal noi eravamo messi anche bene in difesa e questo ci sta capitando spesso nelle ultime gare. Si potevano chiudere prima gli spazi e non andare sotto. Dovevamo fare di più. Poi siamo stati anche bravi a riprendere la partita. Ma è chiaro gli errori ci sono e sono i nostri. Ripeto che l'episodio del secondo goal ci ha complicato tutto. I giocatori sono delusi, perché la gara era importante, la loro faccia è come la mia, perché sapevamo che gara era. La corsa Champions si complica molto, ma noi siamo lì e non dobbiamo piangerci addosso. Il lavoro è sia tattico che psicologico. La mia è una squadra intelligente e di carattere, nonostante sia giovane. Mi aspetto una risposta di carattere dopo questa sconfitta. La squadra saprà tirare fuori il massimo, ma dobbiamo anche tornare a fare prestazioni importanti, veniamo da due sconfitte, meritate o meno, e adesso i punti sono pesantissimo, Dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra".