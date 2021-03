Calciomercato Milan, forse ci siamo: “Trattativa ai dettagli, si chiude!”

MILANO – Ora è arrivato il momento di stringere i tempi e risolvere alcune grosse questioni in sospeso in casa rossonera. Il prossimo calciomercato si avvicina e il Milan vuole arrivarci nella miglior situazione possibile e con le idee chiare. Insomma, prima del mercato estivo i rossoneri vogliono risolvere le situazioni riguardanti il futuro di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanolgu e Zlatan Ibrahimovic. Per l’attaccante non dovrebbero esserci grossi problemi, le situazioni più spinose riguardano il portiere e il trequartista. In queste ultime ore però sono arrivate grandi notizie in questo senso.

Svolta vicina

Con Donnarumma e il suo agente Raiola i discorsi sono sempre aperti, ma per ora pare tutto ancora in stand-by. La svolta invece sembra vicina per Calhanolgu. Lo ha riportato l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che su Twitter ha scritto: “Il Milan e Hakan Calhanoglu sono in trattative avanzate per prolungare il contratto (scade a giugno) fino al 2025. L’ultima offerta dei rossoneri è di 4 milioni di euro all’anno più bonus. Ultimi dettagli, ma le parti sono fiduciose di chiudere l’affare. Ci sono 2 club inglesi interessati, ma la priorità di Calha resta il Milan”. Novità interessanti anche per Franck Kessie, che andrà a scadenza nel 2022.

Niccolò Ceccarini, altro noto esperto di calciomercato, ne suo editoriale per TMW ha infatti riferito che uno degli obiettivi primari del Milan è quello di allungare e adeguare anche il contratto dell’ivoriano, sul quale c’è forte interesse da parte di alcuni club europei. La differenza può farla però la volontà del giocatore, che sarebbe quella di rimanere a Milano. Questo fattore agevola decisamente la trattativa, con Maldini e Massara che avrebbero già pronto un nuovo accordo fino al 2026. Ottime notizie dunque sul fronte Calhanoglu e Kessie, due perni fondamentali di questo Milan targato Pioli. Ma non è ancora tutto per quanto riguarda il calciomercato rossonero. In vista dell’estate infatti Maldini avrebbe già pronta una lunga lista della spesa: 13 grossi nomi nel mirino, eccoli tutti <<<