Milan, Ibrahimovic dice no alla sua Svezia. I dettagli

Non dovrebbe rispondere alla convocazione della Svezia, l'Attaccante del Milan che è concentrato soltanto sul suo recupero

Redazione Il Milanista

Il prossimo 19 ottobre. Dopo la nuova sosta per le nazionali e la ripartenza del campionato contro l'Hellas Verona tre giorni prima, il Milan scenderà in campo a Oporto, contro la squadra di Sergio Conceciçao: la terza giornata di Champions League.Zlatan Ibrahimovic lavora per esserci contro di Dragones: farsi trovare pronto per il Porto. Ed è pre questo che salterà gli impegni con la sua Svezia, nonostante la chiamata della nazionale gialloblù, come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Questo è l'obiettivo del numero 11 rossonero, giocare magari uno scampolo di partita contro la squadra di Tudor, per partire poi dal primo minuto contro il Porto.

Ibra, quanti appuntamenti salatati

Si è perso l'esordio del Milan in Champions League Zlatan Ibrahimovic, contro il Liverpool ad Anfield. E ha issato bandiera bianca anche nel secondo turno della fase a gironi, contro l'Atletico Madrid a San Siro. Inoltre non è potuto andare a caccia di record, quello del marcatore più longevo nella competizione europea più importante per club. L'infiammazione al tendine d'Achille, rimediata alla terza giornata di campionato con la Lazio, continua a tenerlo lontano dal campo di gioco. Il recupero procede bene e le sue condizioni migliorano con il passare dei giorni, ma non vuole forza Ibra, non vuole correre di rischio di nuove ricadute o nuovi imprevisti come accaduto con la Lazio alla terza di campionato.

Decide l'attaccante

Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, Lo avrebbe voluto a disposizione per le partite di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Il club meneghino però ha fatto sapere che si tratta di una pre-convocazione, non è obbligato Zlatan, ma l'ultima parola sulla vicenda, che non è piaciuta al Diavolo, sarà la sua.