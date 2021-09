Florenzi assente per un mese, il Milan perde un altro pezzo

Si è fermato contro l'Atletico Madrid Alessandro Florenzi e salterà la prossima di campionato contro l'Atalanta

Redazione Il Milanista

Non ci sarà domenica prossima contro l'Atalanta a Bergamo Alessandro Florenzi. Non ci sarà a causa di un problema fisico, non ci sarà a causa del suo ginocchio. Uno nuovo stop per lo stesso problema che gli aveva fatto saltare la trasferta di La Spezia. Il ginocchio sinistro non sembra volergli dare tregua e domani l'esterno rossonero tornerà a Roma per un consulto con il professor Mariani, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. Un'assenza importante per il Milan, perché nonostante l'errore che ha dato il via al pareggio degli spagnoli, si perde Renan Lodi che crossa per Griezmann, è una pedina preziosa per Pioli. E inoltre Saelemaekers ieri è uscito dal campo stremato.

Il punto verso Bergamo

Più esterno offensivo che terzino con Stefano Pioli, che gli preferisce Pierre Kalulu, come alternativa a Calabria. L'ex Roma, Valencia e PSG quindi si gioca una magli da titolare con il belga e non con il numero 2 rossonero, come invece si pensava quest'estate. Pioli quindi dovrà rivedere i suoi piani per l'Atalanta, altro importante scontro diretto per il Diavolo, dopo quello con vinto con la Lazio in casa e quello pareggiato con la Juventus in trasferta. Florenzi sicuro assente, Brahim Diaz potrebbe saltare la gara di Bergamo, Junior Messias lungo degente. Scelte obbligate anche sulla trequarti per il Diavolo a questo punto e a qualcuno Pioli chiederà gli straordinari.

Le condizioni di Florenzi

Dopo il consulto con il professor Mariani Alessandro Florenzi dovrà decidere cosa fare. L'esterno rossonero ha due opzioni: la prima è scegliere l'intervento chirurgico al ginocchio, in artoscopia. Si tratterebbe di una piccola operazione, nel caso venisse presa questa decisione. ma di fatto Florenzi non sarà a disposizione per le prossime settimane anche se decidesse di non operarsi ed osservare un periodo di riposo per smaltire i suoi problemi. In ogni caso salterà l'Atalanta e sfida alla Spagna nella semifinale di Nations League il 6 ottobre.