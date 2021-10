News Milan – Scambio quasi fatto, Maldini non è convinto di una cosa

Anche Brahim Diaz non è al meglio della condizione e potrebbe riposare qualche gara. Anche perché finora le ha giocate praticamente tutte. Junior Messias è in ripresa, dopo aver svolto dall'inizio la preparazione estiva, ma non ha ancora fatto il suo esordio in rossonero.

Fortunatamente alle porte c'è la nuova sosta per le nazionali, due settimane di lavoro a Milanello per chi non sarà convocato per le gara di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Gli ultimi eventi hanno dimostrato come la rosa di una squadra non sia mai abbastanza lunga, soprattutto se nelle file rossonere rimangono dei profili fuori dal progetto tecnico. Proprio questi giocatori potrebbero essere una ricchezza per il mercato di gennaio<<<