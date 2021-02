Milan, Ibra: tra il derby, gli insulti a Belgrado e Sanremo

MILANO – Zlatan Ibrahimovic non è sceso in campo contro la Stella Rossa, ha assistito da spettatore interessato. Pioli non l’ha mandato in campo un precauzione in vista del derby partita importantissima sia per i rossoneri, che per i nerazzurri. Nella stracittadina lo svedese ci sarà, riprenderà il suo posto in attacco e guiderà i suoi compagni. La sua presenza dal primo minuto non è in dubbio, Mario Mandzukic tornerà quindi ad accomodarsi in panchina.

Gli insulti del Marakana

Durante la gara con la Stella Rossa però lo svedese è finito nel mirino dei tifosi serbi, che riservato al numero 11 del club meneghino insulti etnici. ‘Sporco Balija’, questo è quello che gli è stato gridato. Come è noto alcuni tifosi della Stella Rossa sono riusciti ad entrare al Marakana, nonostante i divieti delle autorità, a causa del Coronavirus. Le offese come quella vengono rivolte ai bosniaci, Ibra è di origine bosngnacche (legate al gruppo etnico dei bosniaci di religione islamiche) da parte di padre. Anche Mario Mandzukic è finito nel mirino dei tifosi serbi, vista la sua nazionalità croata. Adesso resta da capire se l’Uefa intenderà aprire, o meno, un’inchiesta su quanto è accaduto.

Le ultime novità da Sanremo

Intanto arrivano aggiornamenti anche sulla presenza di Ibrahimovic a Sanremo. L’attaccante del club rossonero salirà sul palco dell’Ariston anche con Sinisa Mihajlovic, come ha ammesso lo steso tecnico del Bologna: “Andrò a Sanremo, insieme a Ibra e faremo schifo insieme. In passato ho dimostrato di non saper ballare e posso dirvi anche di non saper cantare. Però ci proverò“. Tuttosport inoltre rivela un altro retroscena. Il calciatore potrebbe esserci fisicamente a Sanremo soltanto per la prima e l’ultima sera del Festival, nelle altre serate dovrebbe essere collegato da remoto. Questo però è ancora da confermare. Quello che è sicuro è che Ibra sarà ci sarà, con il benestare del Milan.