Stella Rossa 2-2 Milan, la cronaca e gli highlights del match

MILANO – Il Milan ha pareggiato per 2-2 contro la Stella Rossa, nella sfida, giocata al “Marakana” di Belgrado, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League; a segno per i rossoneri un autogoal di Pankov e Theo Hernandez su rigore, recuperati entrambi dai goal serbi di Kanga su rigore e di Pavkov al 93esimo. Il ritorno si giocherà giovedì prossimo a San Siro.

La cronaca di acmilan.com

Tante novità di formazione rispetto alle ultime uscite per Mister Pioli, a partire dalla prima da titolare in rossonero per Mandžukić. Sfida che si incammina sul binario dell’intensità sin dal primo minuto, con il VAR che annulla ben due reti ai rossoneri: prima per il fuorigioco millimetrico di Castillejo, poi per il tocco di mano di Hernández. I serbi si fanno vedere con un paio di iniziative ben respinte da Donnarumma, ma è il Milan a passare meritatamente in vantaggio a 3′ dalla fine della prima frazione con la deviazione nella propria porta di Pankov sul cross di Castillejo. Pochi minuti prima il Milan aveva registrato l’infortunio di Bennacer, sostituito da Tonali in mezzo al campo.

La ripresa parte con l’ingresso di Leão per Rebić, ma l’avvio è di marca serba: al 51′ i padroni di casa conquistano un rigore trasformato da Kanga per l’1-1. Il Milan però reagisce nella maniera migliore, tornando in vantaggio dieci minuti dopo. La progressione sulla fascia di Hernández viene fermata fallosamente in area di rigore, ed è lo stesso numero 19 a realizzare dagli undici metri per il 2-1. I serbi accusano il colpo, e pochi minuti più tardi restano in 10 per la doppia ammonizione di Rodić. Il Milan controlla la gara andando nuovamente vicino al tris con un colpo di testa di Meïte. In pieno recupero, però, arriva la beffa: corner per i padroni di casa, colpo di testa del neo entrato Pavkov e palla in rete per il definitivo 2-2.

