Milan, Ibra torna sulla lite con Lukaku e risponde alle accuse di razzismo

MILANO – Gli strascichi del derby di Coppa Italia vanno avanti. Non c’è solo il risultato sotto la lente d’ingrandimento, anzi. Il giorno dopo è il caso Ibra-Lukaku che tiene banco. I due attaccanti nella gara di ieri sono venuti a contatto nel primo tempo, dopo un fallo di Romagnoli del belga, fallo che ha portato alla reazione del attaccante belga e che poi ha visto l’entrata in scena del numero 11 rossonero. Il risultato era di uno a zero per il Diavolo, ma la partita da quel momento si è praticamente fermata, con tanto nervosismo è stato portato avanti fino alla fine della prima frazione di gioco.

Questa la ricostruzione completa, di quello che si sono detti i due giocatori nei momenti più concitati, pubblicata dall’account Twitter Italian Football Tv.

Ibra: “You are a donkey”

Lukaku: “Let’s go inside you bitch, we’re gonna see”

Ibra: “Call your mother, do your voodoo shit”

Lukaku: “F*ck you & your wife you little b***h”

Lukaku: “You want to speak about my mother you son of a b***h? I’ll shoot you in your head”.

Una brutta scena per tutto il movimento del calcio italiano e occuperà e prime pagine dei giornali nei prossimi giorni, anche dopo la possibile squalifica per entrambi.

Ventiquattrore dopo, praticamente, però Zlatan Ibrahimovic ha voluto chiarire il suo pensiero e prendere una posizione, rispondendo alle accuse di razzismo che sono piovute sullo svedese. Il calciatore del Milan ha utilizzato i suoi profili social proprio per esprimere il suo pensiero:

“Nel mondo di ZLATAN non c’è posto per il RAZZISMO.

Siamo tutti della stessa razza – siamo tutti uguali!

Siamo tutti GIOCATORI, alcuni migliori di altri”.