Milan, Ibra la Mondiale: lo sponsorizza la stella della Svezia Forsbersg

Il numero dieci della Svezia ha parlato dell'attaccante del Milan e dei prossimi mondiali che si giocheranno in Qatar

Non finisce mai di stupire. Zlatan Ibrahimovic non invecchia, se non sulla carta, ma allo svedese non piace parlare della sua età, perché è solo un numero e nonostante la carta d'identità è ancora assolutamente fondamentale. Sposta gli equilibri l'attaccante del Milan e proprio per questo Stefano Pioli studia vicino i suoi progressi. A giungo si è fermato di nuovo un problema al ginocchio e conseguente operazione chirurgica, che gli hanno fatto saltare gli Europei. Un appuntamento che si era conquistato a suon di goal e buone prestazioni in Serie A. Un appuntamento mancato che sicuro brucia vista la competitività e le ambizioni del calciatore, fuori dal comune così come il suo carattere e la sua volontà. Nulla è perduto però,perché alle porte ci sono i Mondiali, che si giocherà in Qatar nel 2022. Una competizione atipica, perché per la prima volta si giocheranno d'inverno e non in estate.