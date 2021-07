Il Lipsia potrebbe liberare Sabitzer, il Milan vuole sfruttare l’occasione

Tra i tanti nomi per la trequarti c'è Marcel Sabitzer, che potrebbe essere liberato dal Lipsia e diventare una ghiotta occasione.

Redazione Il Milanista

La ricerca del trequartista sta tenendo impegnati giorno e notte la dirigenza rossonera. Mister Stefano Pioli ha chiesto chiaramente alla società l'acquisto di un giocatore di qualità, e Maldini e Massara faranno di tutto per accontentarlo. È stato riportato a Milano Brahim Diaz, ma ovviamente non potrà bastare lo spagnolo per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu. Serve un giocatore più esperto da affiancare all'ex Real Madrid, e in tal senso si stanno valutando diversi profili con esperienza alle spalle.

Il preferito resta sempre Nikola Vlasic, ma nella lista ci sono anche Ilicic, Isco, Brandt e Sabitzer. Quest'ultimo potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato, dato che il Red Bull Lipsia potrebbe metterlo ufficialmente sul mercato nei prossimi giorni. Il centrocampista austriaco, infatti, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ma al momento non ha nessuna intenzione di rinnovare. Per questo motivo i tedeschi sarebbero disposti a lasciarlo partire già in questa sessione di mercato, vendendolo a prezzo di saldo pur di non perderlo la prossima estate a parametro zero. Secondo quanto riportato in Germania dalla Bild, il Lipsia avrebbe intenzione di chiedere una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, un prezzo sicuramente più abbordabile rispetto ai 40 che venivano chiesti solo poche settimane fa.

La posizione del Milan

Il Milan segue Sabitzer da tempo ormai, e lo considera un profilo perfetto per sostituire Calhanoglu. Infatti per età, caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale, Sabitzer può dare alla squadra rossonera proprio quello che Pioli sta cercando. Certo, nonostante il prezzo di saldo chiesto dal Lipsia la cifra è ancora proibitiva per il Milan, che però potrebbe trovare una soluzione. Infatti, qualora si riuscisse a piazzare almeno uno tra Hauge e Leao, la dirigenza rossonera potrebbe avere la liquidità per presentarsi ai tedeschi e portare Sabitzer a Milano.