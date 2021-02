Milan, i rinnovi: la ‘strada’ più facile è quella di Ibrahimovic

MILANO – Il Milan è i rinnovi contrattuali. Diversi i casi per i rossoneri, a cui trovare una soluzione. A giugno infatti scadranno gli accordi con Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, riportando come tra i tre la strada più semplice è quella che porta a numero undici del club meneghino. Anche il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha parlato di Ibrahimovic e il futuro.

La dirigenza del Milan è già al lavoro per trovare nuovi accordi con i tre calciatori. Per quanto riguarda l’estremo difensore, i contatti con il suo procuratore vanno avanti da tempo. La richiesta fatta da Mino Raiola è molto alta, quasi 10 milioni di euro a stagione. Anche se il vero nodo della discordia è la clausola che l’agente vorrebbe inserire nel caso in cui il Diavolo non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, postilla che il Milan non vorrebbe inserire nel nuovo contratto.

Vanno avanti i discorsi anche con Hakan Calhanoglu e il suo procuratore, Gordon Stipic. Un tira e molla iniziato diversi mesi fa. All’inizio la richiesta era di 7 milioni di euro all’anno, la dirigenza ha lavorato per limare la differenza tra domanda e offerta, abbassando le pretese fino a 5 milioni. La forbice ora è minima e rispetto a qualche settimane fa regna l’ottimismo.

Per quanto riguarda Ibrahimovic invece, il Milan, vorrebbe andare avanti con lo svedese. Convinto anche dai numeri e dalle prestazioni del giocatore. Lo svedese per il momento ha preso tempo, vuole capire quali saranno le risposte che darà il suo fisico a fine stagione, vista anche la carta d’identità della punta. L’impressione è che non ci saranno problemi economici di sorta e che molto, se non tutto dipenda da cosa deciderà Zlatan. Il suo sembra essere il rinnovo più semplice per Massara e Maldini.