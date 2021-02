Ibra Deus ex Machina: i numeri straordinari dal suo ritorno al Milan

“Traguardo storico i 501 gol coi club? Significa che ho fatto qualche goal nella mia carriera – le parole di Ibrahimovic a ‘Sky Sport’ durante l’intervallo del match col Crotone – Ma l’importante è contiunuare ad aiutare la squadra. Il mio lavoro è fare goal e creare occasioni da goal”.

MILANO – La carica dei 501 gol di Zlatan Ibrahimovic non accennerà certamente a fermarsi. Questo perchè lo svedese ha dato più volte prova delle immense abilità di cui è dotato. Si è ripreso da duri infortuni, ha gettato alle ortiche le tante critiche relative specie all’età; ha saputo riprendere in mano il calcio europeo e farne, di nuovo casa sua, dopo due anni passati in America ai Los Angeles Galaxy. Ma soprattutto, Zlatan è stato in grado di prendere il Milan e come un deus ex machina portarlo davanti a tutti in classifica. Non sono solo i gol segnati, siamo a quota 27, di cui: 24 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 nei Preliminari di Europa League, ma è la sua presenza, anche fuori dal campo, a fare la differenza.

In attesa di Lewandowski, fermo a 462, Ibrahimovic è il terzo giocatore degli anni 2000 a raggiungere l’incredibile cifra dopo, neanche a dirlo, Cristiano Ronaldo e Messi. Di questi 501, 83 li ha siglati con la maglia del Milan, la seconda squadra con cui ha segnato di più durante la sua lunghissima e incredibile carriera calcistica. Solamente con la maglia del PSG Ibrahimovic ha fatto registrare numeri più grandi di questi.

LA SUDDIVISIONE PER CLUB – Ma vediamo quali sono e quanti sono singolarmente con i club, tutti i gol di Zlatan Ibrahimovic in ordine cronologico: