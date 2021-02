Milan, i dubbi di Pioli: ipotesi per attacco e difesa in vista della Stella Rossa

MILANO – Si avvicina il ritorno dei sedicesimi di Europa League per il Milan, che a San Siro affronterà la Stella Rossa di Belgrado, dopo il 2-2 in Serbia. Partita importante dopo la caduta in campionato nel derby, come affermato anche da Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrebbe però optare per il turnover, alcuni giocatori infatti dovrebbero riposare in vista dello scontro Champions di campionato, con la Roma, in programma domenica prossima. I dubbi sono in ogni zona del campo praticamente, a centrocampo potrebbe risposare Frank Kessie, così come sull trequarti dovrebbe giocare uno tra Hakan Calhanoglu e Rade Krunic, con il bosniaco leggermente avvantaggiato.

Pioli e le scelte di formazione

La vera novità potrebbe però arrivare in difesa, stando a quanto riporta Tuttosport. Alessio Romagnoli dopo la prova a dir poco negativa nel derby potrebbe osservare un turno di riposo. Al suo posto ci sarà Simon Kjaer, accanto a Fikayo Tomori, sicuro di uno maglia da titolare, sempre secondo la fonte. In attacco invece l’unica punta dovrebbe essere Rafael Leao, il portoghese tornerà quindi a fare la prima punta, dopo le ultime uscite sugli esterni o da trequartista centrale. Per Ibrahimovic, invece, all’orizzonte c’è una nuova panchina, in vista della Roma.

Le ultime notizie di Sky

Ai microfoni di Sky Sport Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione rossonera, in vista della Stella Rossa. Ecco cosa ha detto:

“Leao partirà titolare, da prima punta, Ibrahimovic inizierà dalla panchina. Il Milan ha la voglia e l’obbligo di rialzarsi, dopo tutto quello che è stato di buono dai rossoneri. Con la Stella Rossa sarà fatto turnover, anche se parziale. con Kjaer e Theo Hernandez sulle fasce, Rebic sull’esterno. Poi ci saranno 3 partite decisive contro Roma, Udinese e Verona, in cui l’occhio sarà puntato anche su Sanremo dato che ci sarà anche l’impiego di Ibrahimovic“.