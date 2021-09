Milan, Giroud almeno in panchina domani a San Siro?

E' tornato negativo al Covid Giroud, lo ha comunicato il Milan con una nuova nota ufficiale. Ora l'attaccante spera in vista della Lazio

Per tutta la settimana si è discusso su chi avrebbe preso il posto di Olivier Giroud in attacco. L'attaccante francese del Milan , infatti era stato fermato dalla positività al Covid, durante lo stop al campionato per la pausa nazionali. Un fulmine a ciel sereno perché l'ex Chelsea era reduce dalla doppietta messa a segno contro il Cagliari. Sette giorni dove si è parlato del ritorno in campo, almeno per un tempo, di Zlatan Ibrahimovic con la possibilità di vedere lo svedese dal primo minuto contro la Lazio di Maurizio Sarri. Con Ante Rebic pronto a subentrare, oppure la staffetta a ruoli invertiti, con il croato titolare.

Punta la Lazio adesso il francese o almeno ci spera, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Deve ottenere il via libera per tornare in campo e rivedrà i compagni a Milanello. Oggi si sottoporrà a tutti gli esami previsti dal protocollo federale per riprendere l'attività agonistica, poi cominceranno i test sul campo. Test cruciali anche in vista della partita di San Siro con i biancocelesti, per riuscire a strappare almeno la convocazione per domani e sedersi in panchina. Difficile in ogni caso immaginarlo in campo, dopo gli ultimi giorni di quarantena forzata. Il Milan però recupera il giocatore in vista della gara di Champions League contro il Liverpool del 15 settembre.