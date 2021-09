Biglietti Champions: il comunicato del Milan con i nuovi prezzi

Ecco il comunicato del Milan in merito ai prezzi dei biglietti delle partite casalinghe in Champions League

Redazione Il Milanista

Le polemiche dei tifosi rossoneri contro il caro biglietti per le partite di Champions League del Milan, ha portato la dirigenza di via Aldo Rossi a rivedere il prezzo dei tagliandi. Ecco il comunicato del club pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com.

Il comunicato del Milan

UCL 2021/22: RIAPRE LA VENDITA DEI BIGLIETTI

Al via venerdì 10 settembre la nuova vendita per i tagliandi di Milan-Atletico Madrid: prezzi a partire da 39 euro (per gli abbonati stagione 2019/2020)

A partire da domani, venerdì 10 settembre, sarà possibile acquistare nuovamente i biglietti per la prima partita casalinga di AC Milan della prossima UEFA Champions League, che vedrà la squadra guidata da Stefano Pioli affrontare il prossimo 28 settembre l'Atletico Madrid a San Siro.

I tagliandi saranno messi in vendita online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan dalle ore 12.00, con un nuovo listino aggiornato che - con una significativa riduzione complessiva del prezzo d'ingresso medio -, favorirà maggiormente le fasce entry level con prezzi a partire da 39 euro per gli abbonati alla stagione 2019/2020.

FASI DI VENDITA

Saranno sempre tre le finestre di vendita:

Fase 1: Vendita riservata agli abbonati alla stagione 2019/20

La finestra di vendita aprirà alle 12.00 del 10 settembre e rimarrà aperta fino a domenica 12 settembre alle 23.59

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri abbonati alla stagione 2019/20

I biglietti non sono cedibili

Fase 2: Vendita riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero

La finestra di vendita aprirà alle 10.00 del 13 settembre e rimarrà aperta fino alle 23.59 dello stesso giorno

Ogni possessore della carta Cuore Rossonero potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri possessori della carta Cuore Rossonero

I biglietti non sono cedibili

Fase 3: Vendita libera

La finestra di vendita aprirà alle 10.00 del 14 settembre e rimarrà aperta fino ad esaurimento posti

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti

I biglietti non sono cedibili

PER CHI HA GIÀ ACQUISTATO IL BIGLIETTO

Per tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto per la partita contro l'Atletico Madrid, nella precedente fase di vendita riservata agli abbonati tra il 4 e il 5 settembre, il Club intende garantire l'esperienza a San Siro adeguata alle nuove politiche di prezzo, preservando al contempo la totale libertà di scelta: confermare lo stesso settore, modificarlo oppure decidere di non assistere al match a San Siro.

Biglietto online: l'utente che ha acquistato il biglietto online verrà automaticamente rimborsato e il vecchio biglietto annullato, riconoscendo il diritto di acquisto di un nuovo tagliando nello stesso settore per 7 giorni al nuovo prezzo. Gli utenti avranno a disposizione una procedura dedicata e privilegiata: basterà recarsi sul singletickets.acmilan.com ed inserire il codice della propria tessera per gestire la propria posizione.

Biglietto fisico: l'utente che ha acquistato il tagliando fisicamente potrà recarsi al Ticket Office di Casa Milan, con la documentazione necessaria, per ottenere un rimborso e riacquistare un nuovo biglietto usufruendo del nuovo prezzo. Anche in questo caso il Club garantisce per 7 giorni il settore relativo al primo acquisto.

A prescindere dalla modalità di acquisto iniziale, l'utente potrà rinunciare al diritto di riacquisto nello stesso settore, preferendo accedere a porzioni dello stadio più ambite alla luce dei nuovi prezzi, seguendo le nuove finestre di vendita.

L'utente avrà inoltre il diritto di scegliere - senza alcun vincolo - di non partecipare più alla gara, usufruendo semplicemente del rimborso.

Il Club trasmetterà direttamente all'utente, via mail, tutte le istruzioni per gestire al meglio la propria posizione.

BIGLIETTI PER LE PROSSIME PARTITE

Le vendite dei biglietti per i successivi match casalinghi del girone, contro Porto e Liverpool - rispettivamente il 3 novembre e il 7 dicembre -, verranno aperte nelle prossime settimane.

Per coloro che hanno precedentemente acquistato il biglietto per le gare in oggetto, seguirà lo stesso iter per i possessori dei tagliandi di Milan-Atletico Madrid, con il rimborso che partirà da subito, senza attendere la finestra di vendita.

Ulteriori dettagli al sito singletickets.acmilan.com. I canali del customer care AC Milan sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.