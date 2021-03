Cassano: “Milan straordinario nonostante le difficoltà. Ma lo Scudetto…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Bobo Tv, sulla piattaforma Twitch, Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, si è espresso sulle vittorie ottenute nell’ultimo turno di campionato da Milan, Juventus e Inter: “Il Milan ha vinto dominando la partita. Lo stesso Juric ha detto che gli avversari hanno vinto con pieno merito. Personalmente non avevo mai visto il Verona così in difficoltà in questa stagione. La squadra di Pioli ha dimostrato ancora una volta di avere un’anima, andando oltre le difficoltà. Kessié è pazzesco, al Bentegodi ha tenuto da solo il centrocampo. E’ lui la vera anima del Milan, più di Ibra e del capitano: sta facendo cose allucinanti. Con una squadra buona, il Milan sta tenendo il passo dell’Inter, giocando due volte a settimana e nonostante tutti gli infortuni e le conseguenti difficoltà. Maldini ha fatto un lavoro eccezionale, bisogna riconoscere i suoi enormi meriti”.

SULLA JUVE – “Contro la Lazio è andata in svantaggio per un errore di Kulusevski, ma nel secondo tempo ha giocato bene. Correvano, attaccavano e difendevano tutti e undici, giocando con grande intensità. La squadra ha ribaltato il risultato con un gioco aggressivo e intenso. Tuttavia, non so se in Champions League possa bastare: il Porto è un altro tipo di squadra…”.

SULL’INTER – “L’Atalanta meritava di vincere. L’Inter non ha mai tirato in porta a parte ovviamente il gol; non può ogni volta mettersi dietro la linea della palla senza avere il pallino del gioco. Facile vincere con Parma e Bologna, ma se il livello si alza inizia a fare fatica. L’Inter ha giocato sempre in difesa. E’ meritatamente prima per quanto fatto sinora e secondo me vincerà lo Scudetto, ma non posso accettare che giochi con dieci uomini dietro la linea del pallone. Fossi stato in Lautaro Martinez, dopo dieci minuti di partita avrei chiesto la sostituzione”.