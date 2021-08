Milan, Florenzi si presenta: ‘darò il 100% per questa maglia, lo prometto’

Subito l'ufficialità del suo arrivo in rossonero, Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Ecco che cosa ha detto

'Mi ha convinto la voglia che hanno avuto di prendermi, il Milan mi ha cercato più di ogni altra squadra. E' una soluzione che ho voluto affrontare con tanta voglia e determinazione, adesso non vedo l'ora di scendere in campo'.

'Ci conosciamo da tempo, sia la sua insistenza che quella di Paolo Maldini hanno sicuramente avuto un peso ben preciso sulle mie scelte. Mi hanno voluto tanto e questo per me è importante ed è quello che cercavo. E' la squadra che si è dimostrata più convinta'.

'E' un ricordo incredibile, indelebile, non può essere cancellato. Ci sono tanti compagni a cui voglio bene e a cui sarò legato per tutta la vita. Però questo è il passato e io guardo sempre avanti, ora le mie attenzioni sono sulla squadra e la voglia di dare il massimo per questo club'.