Milan femminile, ci sarà anche la primavera: Davide Corti l’allenatore

Si espande il settore femminile del Milan, che in vista della prossima stagione affiancherà alla più esperta e consolidata prima squadra anche la squadra primavera. Infatti, come comunicato dalla società di Via Aldo Rossi tramite i propri canali ufficiali, è stata costituita la formazione Under 19 che sarà guidata da Davide Corti. Resa nota anche la rosa che scenderà in campo il prossimo anno, salvo ovviamente cambiamenti che il mercato porterà in queste settimane. Un altro step per una società che non si ferma in nessun ambito e vuole diventare ancora più grande.