Milan Femminile, l’appello ai tifosi rossoneri per la finale di Coppa Italia

Sul sito ufficiale del club rossonero, è presente una lettere del Milan Femminile, ai suoi tifosi per la finale di Coppa Italia

Non abbiamo potuto vedervi sugli spalti ma vi abbiamo percepito in ogni partita, in ogni momento difficile di questa stagione e insieme abbiamo raggiunto l'obiettivo: anche noi giocheremo la Champions League.

Domenica 30 maggio abbiamo una sfida, abbiamo un appuntamento con la storia: questo potrebbe essere il primo titolo per noi ragazze e quindi un ulteriore titolo per il nostro Milan.

Questa la lettera del Milan Femminile, presente sul sito ufficiale del club meneghino, ai suoi tifosi, per chiamarli a raccolta in vista della finale di Coppa Italia, che sarà giocata contro la Roma. La partita tra rossonere e giallorosse è in programma il prossimo 30 maggio (domenica), calcio d'inizio per le 20:30, al Mapei Stadium, con la possibilità per 4.300 tifosi di assistere alle gara. Una lettera che vuole invitare più tifosi rossoneri possibili.