Milan, fatta la prima offerta per Isco. In Spagna sono sicuri

Arrivano notizie di mercato sul Milan dalla Spagna. I rossoneri avrebbero presentato la prima offerta al real Madrid per Isco

Redazione Il Milanista

Il sogno dei rossoneri potrebbe finalmente coronarsi: dopo tanti tentativi Isco potrebbe finalmente sbarcare a Milano. I Diavoli avevano tentato di intavolare una trattativa per il numero 22 madrileno nel 2014, poi nell'estate 2017 e infine nel mercato invernale 2019. Che sia il 2021 l'anno buono per vederlo in maglia rossonera? E' stato il primo colpo della prima era Ancelotti e il ritorno a Madrid del tecnico italiano potrebbe segnare la sua cessione dopo quasi dieci anni in Blancos. Non è più un titolare della squadra il trequartista, non lo era nelle passate stagioni con Zidane non lo sarà con Ancelotti e molto probabilmente partirà durante il mercato estivo e il Diavolo è alla ricerca di un calciatore proprio in quella zona del campo.

La parabola di Isco a Madrid

Il fantasista potrebbe cogliere al volo l'opportunità che il Milan sarebbe pronto ad offrire. D'altronde Isco è un giocatore che, sulla carta, può fare le fortune dei rossoneri in SerieA ed in Champions League. Lo spagnolo non è soltanto in grado di muoversi da trequartista, bensì potrebbe anche svariare su tutto il fronte d'attacco, contribuendo con la sua enorme duttilità ai piani tattici di Stefano Pioli. Pagato dal RealMadrid30 milioni di euro, il suo cartellino è arrivato a toccare anche i 100 milioni di euro di valore prima dell'involuzione in campo; ad oggi, il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro ed il Milan potrebbe anche affondare il colpo per un acquisto a titolo definitivo.

L'offerta del Milan

E proprio dalla Spagna sono assolutamente sicuri, Maldini e Massara anno fatto la loro prima offerta a Florentino Perez per il calciatore. Lo afferma 'El Transistor', trasmissione radiofonica di Onda Cero. Proposta da 15 milioni di euro per il trequartista, che arriverebbe a Milanello per prendere il posto di Hakan Calhanoglu. Il Real Madrid ha bisogno di fare casse e potrebbe anche cedere ai rossoneri, ma si attendono conferma sulla fantomatica offerta.