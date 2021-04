Milan, è quasi ‘formazione tipo’ contro il Parma di D’Aversa

Si avvicina la partita contro il Parma per il Milan. Stefano Pioli sembra avere pochi dubbi di formazione per i gialloblù

MILANO - Scenderanno in campo domani alle 18:00 Milan e Parma. Le due squadre si affronteranno sul campo del Tardini, in palio 3 punti importantissimi per tutte e due le formazioni. Per i rossoneri c'è da registrare il ritorno in gruppo di Brahim Diaz, Rafael Leao e Mario Mandzukic. Stefano Pioli sembra avere però pochi dubbi, dato che contro i gialloblù dovrebbe schierare quasi la formazione tipo, quasi perché non ci sarà Davide Calabria, come ampiamente preventivato. Le ultime notizie sulla formazione le ha riportate Sky Sport. L'emittente satellitare ha posto il dubbio sulla fascia destra, dato che Diogo Dalot e Pierre Kalulu sono in ballottaggio per una maglia da titolare.