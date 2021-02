Milan, due nomi per le fasce. Ecco i nuovi obiettivi della dirigenza

MILANO – Nonostante i tanti impegni tra campionato e Europa League il Milan continua a pensare anche al mercato. La dirigenza rossonera, infatti, è sempre alla ricerca di un esterno mancino da aggiungere in rosa, in vista della prossima estate, ma anche a destra la situazione non è ancora chiara. Dato che il riscatto di Diogo Dalot è sempre appeso a un filo. Sulla sinistra sono stanti i nomi accostati al club meneghino: da Jordan Amavi dell’Olympique Marsiglia, a Matias Vina del Palmeiras e infine Junior Firpo, del Barcellona, anche se le ultime indiscrezioni hanno riportato l’interesse del Milan per José Gayà del Valencia.

Mentre sull’altra fascia ci sono meno certezze. Abbiamo di Diogo Dalot, il portoghese è in prestito secco dal Manchester United e i rossoneri per ora non sono del tutto convinti, viste le sue prestazioni e viste anche e soprattuto le richieste alte dei Red Devils. Nelle scorse settimane si era parlato anche Hysaj del Napoli. In estate l’albanese dovrebbe lasciare gli azzurri e i rossoneri sono potrebbero esse un opzione.

La possibile alternativa a Dalot

Paolo Maldini e Frederic Massara però sono alla ricerca di occasioni per il ruolo di terzino destro. Tra questi c’è Alessandro Florenzi.Il classe ’91 dopo l’esperienza al Valencia si è trasferito al PSG in prestito con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni di euro. Una cifra bassa che però il club transalpino potrebbe non versare nelle casse dei Friedkin. Qualora i giallorossi dovessero decidere di salutare l’ex capitano, la dirigenza del Milan sarebbe pronta a mettere a segno un colpo importante.

Un altro nome, un altro vice Theo?

C’è anche un altro nome, ma per la fascia mancina. C’è anche Mathías Olivera del Getafe, secondo quanto riporta il portale todofichajes. Sul calciatore ventitreenne però ci sarebbe anche la concorrenza dell’Atletico Madrid, con Diego Pablo Simeone grande estimatore del giocatore, secondo quanto riporta As.