Milan, due le strade per arrivare a Junior Firpo del Barcellona

Junior Firpo resta un obiettivo del Milan e la dirigenza rossonera continua a spingere per portarlo a Milanello

Non si è ancora aperta la sessione estiva di mercato, ma si è già entrati nel vivo. Tante la trattative, così come i nomi che vengono accostati al Milan. Il club meneghino infatti è già al lavoro per risolvere i problemi legati alla rosa della prossima stagione. Sistemata la questione portiere, con l'arrivo di Mike Maignan dal Lille,Maldini e Massara vogliono concentrarsi sul vice Theo Hernandez. Manca un alternativa al francese in rosa, Stefano Pioli nell'ultimo campionato sulla fascia mancina ha adattato spesso Diogo Dalot, ma il ruolo naturale del portoghese è sull'altra fascia.