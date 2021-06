Donnarumma prossimo a fare le visite mediche con il PSG. E la Roma…

Ecco le ultime sul futuro di Donnarumma

Il classe '99 infatti si è goduto la partita da spettatore non pagante per buoni 80 minuti (se non di più), compiendo due uscite importanti: una in mezzo all'area alla fine della prima frazione di gioco, la seconda a inizio ripresa sul tiro di Cengiz Under. Eppure il Milan ha scelto di separarsi dall'estremo difensore per via del mancato accordo economico (la forbice era di 2 milioni), ma anche per la parcella che il suo agente Mino Raiola ha presentato al club di via Aldo Rossi: 12 milioni di euro. E i ben informati riportano che sia stata proprio questa a far saltare la trattativa.