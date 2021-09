Milan, dubbio Krunic: il bosniaco si ferma sul più bello?

Rientrerà oggi a Milanello Rade Krunic dopo aver giocato con la sua nazionale, ma le sue condizioni sono da valutare

Stefano Pioli ha già dovuto fare a meno di Franck Kessie per questo inizio di stagione. Un problema fisico he fermato il Presidente, che adesso punta al rientro contro la Lazio, domenica prossima. Nelle prime due di campionato però il tecnico rossonero ha rinunciato anche a Ismael Bennacer , non nella migliore condizione fisica. L'algerino infatti durante il precampionato è risultato positivo al Covid e non ha potuto svolgere l'intere preparazione. Spazio a Rade Krunic e Sandro Tonali, con quest'ultimo che ha dato grandi segnali in campo, oltre alla prima rete con la maglia del Diavolo contro il Cagliari su calcio di punizione.

Dal mercato è arrivato anche Bakayoko a completare la rosa di Stefano Pioli. Una pedina in più in mezzo al campo che sarà davvero molto utile. Farà le sue valutazioni il mister, oggi riabbraccerà i nazionali, di ritorno a Milanello e poi deciderà chi far scendere in campo dal primo minuto, contro la squadra di Maurizio Sarri. Le condizioni di Rade Krunic però sono da valutare, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista bosniaco si era fermato per un risentimento al polpaccio nella rifinitura della partita contro il Kazakistan. Un problema in più per il Diavolo, perché l'ex Empoli sembrava potesse strappare un'altra maglia da titolare, con Kessie o Bennacer pronti alla staffetta a gara in corso.