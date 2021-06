Gazzetta dello Sport, prima pagina: ‘Fatta l’offerta a Giroud: due anni’

La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, ha fatto il punto della situazione tra il Milan e Olivier Giroud. Ecco le ultime news sul francese

Dopo Mike Maignan, con cui è stat sistemata la questione portiere, il Milan vuole sistemare anche il reparto offensivo. Il principale indiziato Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea. Il francese, infatti, è balzato in cima alla preferenze di Maldini e Massara , anche perché si libererà a parametro zero dalla squadra londinese, dopo aver sollevato al cielo la Champions League sabato scorso. La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, ha fatto il punto della situazione tra il club meneghino e il calciatore.

La dirigenza rossonera si è già mossa, i contatti vanno avanti da tempo, e un mese fa è stata recapitata la prima offerta di contratto, che legherebbe il giocatore al Diavolo per i prossimi due anni. Non c'è solo il Milan, piace in Spagna e in Inghilterra Giroud. Una situazione che potrebbe complicarsi visto il numero delle pretendenti e all'orizzonte potrebbe anche esserci la più classica delle aste estive. Nonostante questo però il lavoro di Maldini e Massara ha portato la squadra allenata da Stefano Pioli davanti a tutti. Nonostante la carta d'identità, 34 anni, Giroud piace e molto alla dirigenza, anche se la strategia sui giovani in sede di mercato non è cambiata dalla parti di via Aldo Rossi. Un innesto di esperienza per il reparto offensivo e il possibile arrivo a parametro zero ha ricevuto il via libera da parte della proprietà.