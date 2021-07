Calciomercato Milan | Pellegatti smentisce tutti: “Non è mai vero!”

Pellegatti tuona: "Non è mai vero"

Durante il periodo di apertura del calciomercato, i siti e i giornali si riempiono di notizie, voci e indiscrezioni su possibili e papabili acquisti. Può capitare spesso che una fonte riveli determinati dettagli su una trattativa, mentre nello stesso momento un'altra fonte smentisca clamorosamente le indiscrezioni precedenti. Questo per dire che bisogna stare attenti a quanto si legge in materia di mercato. Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha voluto chiarire come stanno veramente le cose circa una trattativa che sta scaldando le ultime ore rossonere<<<