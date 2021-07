acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 22 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa di giovedì 22 luglio sulla squadra rossonera, presa dal sito ufficiale ac.milan.com.

"GLI OSTACOLI SONO ALTI PER CHI NON HA AMBIZIONI: SI VINCE SOLO CON IL NOI" (Il Fatto Quotidiano)

Ancora moltissimi messaggi di solidarietà all'amministratore delegato del Milan. Anche l'ex bandiera rossonera Clarence Seedorf ha speso belle parole per Gazidis: "Sei un guerriero e sono sicuro che tornerai più forte di prima".

In settimana summit con l'agente. Da Via Aldo Rossi emerge solo tanta cautela: l'obiettivo è quello di tenere bassa la temperatura senza lasciare spazio a sterili polemiche.

L'ivoriano giocherà all'Olimpiade, il Club punta al rinnovo: ingaggio triplicato. Sul mercato, si accelera per Kaio Jorge e Dalot mentre l'Eintracht Francoforte è ancora molto interessato a Jens-Petter Hauge.

Ibra-Giroud o doppio play: il Milan può stupire ancora. Il tecnico lavora a una squadra che sa cambiare in corsa. Può sfruttare Tonali e Pobega e innestare i due bomber.

BENNACER COME NUOVO (Corriere dello Sport)

Il Milan gli cresce intorno. Dopo una stagione piena di problemi, i rossoneri riscoprono l'uomo in più. Il suo recupero è determinante: con lui la manovra non è mai banale.

Operato al ginocchio sinistro 34 giorni fa, è perfettamente in linea con la tabella di marcia che prevedeva di rivederlo in campo in occasione della prima di campionato.