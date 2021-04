Milan, Dalot: “Abbiamo l’opportunità di rifarci con il Benevento”

Ha parlato Diogo Dalot, terzino attualmente al Milan. Ecco che cosa ha detto sul momento attuale dei rossoneri

Redazione Il Milanista

MILANO - Il momento attuale del Milan è finito sotto la lente d'ingrandimento dei tifosi e degli esperti. La squadra di Stefano Pioli è reduce da due sconfitte cocenti, quella con il Sassuolo e con la Lazio. Perso il secondo posto, ai danni dell'Atalanta, adesso i rossoneri sono in lotta con Napoli e Juventus, tutte tre a 66 punti. Del Momento attuale del club meneghino ha parlato anche Diogo Dalot ai microfoni di Sportmediaset. Ecco che cosa ha detto il portoghese:

"L'ultima partita non è stata la migliore della stagione e lo sappiamo. però per fortuna nel calcio c'è sempre la possibilità di rifarsi. Questo accade ogni settimane, in ogni nuova partita e noi alle porte abbiamo il Benevento, sabato prossimo. Quindi il nostro obiettivo è fare bene a San Siro e riprendere il nostro cammino in campionato. Siamo concentrati sulla prossima partita".

Sull'attuale condizione fisica del Milan

"Non esiste. Non c'è un problema fisico, sabato abbiamo un'importante opportunità, vogliamo fare meglio dell'ultima partita questo è ovvio. Siamo concentrati sul Benevento, il nostro problema non è stato di fattore fisico con la Lazio o il Sassuolo, è una questione di testa, riprenderemo il nostro camino in campionato".

Su Zlatan Ibrahimovic e le sue parole

"Se c'è lui in campo siamo più forti, ma non devo dirlo io, questa è una cosa evidente. Cosa c ha detto dopo la Lazio? Ci ha detto di lavorare sodo e soprattutto continuare a credere in quello che facciamo e nel nostro lavoro, come abbiamo fatto in questa stagione. Dobbiamo riscattarci e lui è un leader, sa come spronarci. Siamo uniti e vogliamo fare bene, nonostante l'ultimo periodo non dei migliori".