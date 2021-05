Milan, non solo De Paul, c’è anche un altro nome in caso di addio di Calha

Tiene ancora banco il possibile rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan, la dirigenza rossonera avrebbe già in mente i sostituti

MILANO - Non è ancora arrivato il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan . Il tempo però inizia a stringere, mancano due solo partite al termine della stagione, poi sarà tempo di Europeo, con il numero 10 della squadra rossonera, impegnato contro l' Italia nella gara inaugurale del 11 giugno, a Roma. La dirigenza meneghina deve affrettarsi perché al poco tempo, il contratto del calciatore è in scadenza quest'estate, altre squadre sarebbero alla finestra pronte a mettere le mani sull'ex Bayer Leverkusen a parametro zero. Con la Juventus in prima fila.

L'altra pista di mercato porta a Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca, che non è mai uscito dai pensieri della dirigenza meneghina. Potrebbe tornare alla ribalta tra qualche mese, anche se in passato ci aveva pensato proprio il Napoli. Azzurri e rossoneri infatti sembrano essere alla ricerca di un trequartista eclettico in grado di poter ricoprire più ruoli. Vlasic oltre a saper giocare dietro le punte, può essere adattato sulle fasce, sia a destra che a sinistra. De Paul, l'altro obiettivo condiviso, invece può giocare anche da mezzala che è il ruolo con cui viene schierato in campo dall'Udinese. In ogni caso per il Milan tutto è legato a due varianti. La prima è la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che potrebbe finanziare i prossimi colpi in entrata. Poi c'è la questione legata al rinnovo, o meno, di Hakan Calhanoglu.