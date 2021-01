Milan, che goal di Ibrahimovic in allenamento: un ninja

MILANO – Un’altra magia. Questa volta in allenamento da parte di Zlatan Ibrahimovic. E’ lo stesso attaccante del Milan a commentare il tutto sui suoi profili social, con la didascalia ‘ninja’. Un’altra rete bellissima, com’è solito fare sì in allenamento, ma anche in campionato. Le reti che sono mancate ieri contro il Bologna, nonostante la vittoria contro i rossoblù per uno a due al ‘Dall’Ara’. Ha sprecato tanto lo svedese, anche è stato sempre il più pericolo dei rossoneri, ma non è riuscito a pungere. Nemmeno dal dischetto, facendo registrare il quarto errore stagionale dagli 11 metri.

Una prestazione particolare, che arriva dopo il derby di Coppa Italia, dove sì ha trovato la rete del vantaggio milanista, ma poi si è reso protagonista del tanto chiacchierato scontro con Romelu Lukaku e poi è stato espulso all’inizio del secondo tempo della stracittadina. Ibra comunque resta ovviamente imprescindibile per la stagione del Diavolo, con i suoi 12 goal in 10 presenze. Numeri che portano alle riflessioni sul futuro dello svedese, vista la scadenza contrattuale di quest’estate.

Più volte Zlatan Ibrahimovic ai giornalisti sulla domanda sul possibile rinnovo ha risposto prendendo tempo. Scaricando per il momento ogni tipo di discorso su Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis, come a dire 'se il Milan vuole continuare insieme a me sa cosa fare'. Un vediamo, figlio anche delle risposte che ha dato, e dovrà dare, il suo fisico fino al termine di questa stagione. Intanto però il Diavolo si gode il suo leader, dentro e fuori dal campo. Intanto ecco il video della rete bellissima siglata a Milanello da parte di Zlatan Ibrahimovic, tratto dai profili social del numero undici rossonero.